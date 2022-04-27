В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Ранее в ДНР заявили об обстреле населённого пункта Зайцево со стороны ВСУ.