В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.
Ранее в ДНР заявили об обстреле населённого пункта Зайцево со стороны ВСУ.
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