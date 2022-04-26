СК России возбудил дело в отношении заместителя командира бригады ВСУ за обстрел Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира бригады Вооружённых сил Украины за обстрел Донбасса.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко, а также иных неустановленных лиц из числа военнослужащих указанной бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что Герасименко и его соучастники выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины. При этом они нарушили положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II.

В частности, по данным следствия, Герасименко вместе с другими военнослужащими совершил обстрел 24 апреля Донецка, в результате чего 71-летний мирный житель был ранен, а дома и другие здания получили повреждения.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области.