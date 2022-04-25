Эстонские власти запретили Киркорову и Гагариной въезд в страну на пять лет
Эстонские власти запретили российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезд в страну в течение пяти лет — до апреля 2027 года.
- globallookpress.com
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Об этом информирует Postimees.
Въезд Гагариной и Киркорову на пятилетний срок был запрещён в связи с поддержкой ими спецоперации России на Украине.
Ранее Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников консульств Литвы, Латвии и Эстонии.
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