Эстонские власти запретили Киркорову и Гагариной въезд в страну на пять лет

Эстонские власти запретили российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной въезд в страну в течение пяти лет — до апреля 2027 года.

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