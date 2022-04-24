В ДНР сообщили об эвакуации в течение дня 149 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили об эвакуации в течение дня 149 человек из Мариуполя в село Безыменное в ДНР.

РИА Новости