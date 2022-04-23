В ЛНР призывают родственников опознанных погибших ВСУ забрать их тела

В бюро судебно-медицинской экспертизы Луганской Народной Республики находятся более 30 тел погибших военнослужащих Украины, из них удалось установить личность 11 человек. Об этом RT сообщили в МИД ЛНР. Несколько недель руководство республики пыталось договориться с украинской стороной и передать тела погибших военнослужащих по линии государственных ведомств. Не достигнув договорённостей в этом вопросе, луганские дипломаты, по их словам, решили обратиться напрямую к родственникам погибших.

Представители ЛНР неоднократно обращались в Красный Крест с просьбой оказать содействие в передаче тел погибших украинских военнослужащих родным и близким. Но, как подчёркивают в МИД республики, Красный Крест и военно-политическое руководство Украины затягивают этот процесс.

Более того, украинская сторона ничего не делает для передачи тел военнослужащих ЛНР на родину, сообщили в МИД.

Между тем «Луганская Народная Республика по возможности проводит эвакуацию тел погибших в ходе боевых действий украинских военнослужащих с целью их дальнейшей передачи украинской стороне», сообщили в ведомстве.

Учитывая данные обстоятельства, ЛНР приняла решение опубликовать список погибших украинских военнослужащих, тела которых удалось опознать (список публикуется без правок и сокращений, в ряде случаев информация о дате рождения или имени отсутствует. — RT):

1. Вийтович Артём Михайлович;

2. Гордиевич Ирина Васильевна;

3. Гуменюк Владимир Владимирович;

4. Дьяченко Игорь Владимирович, 1969 г.р.;

5. Козаков;

6. Кормухин Александр Павлович, 11.12.1970 г.р.;

7. Люзак Фёдор Степанович;

8. Магда Виталий Олегович, 04.08.1996 г.р.;

9. Маевский;

10. Попович Николай, 15.06.1979 г.р.;

11. Рудчук Андрей Петрович, 22.03.1981 г.р..

Родственники, желающие забрать тела погибших, могут обратиться по следующим контактным телефонам:

+38 (072) 222-44-41 (Telegram, WhatsApp);

(0642) 585891.