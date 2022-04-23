В Горловке сообщили о ранении мирной жительницы из-за обстрела ВСУ

Мирная жительница Донецкой Народной Республики получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск.

«Горловский пос. Победы, ул. Невского, 180 — ранена женщина, в данный момент её осматривают медработники... Также поступила информация о разрушениях жилых домов по ул. Невского, 175, 178», — говорится в заявлении мэра Горловки Ивана Приходько в Telegram.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, пострадавшая доставлена в городскую больницу №2.

Ранее замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о ранении шести мирных жителей ДНР за минувшие сутки.