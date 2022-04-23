В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны ВС Украины

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что украинские войска за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию республики.

«Со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела по н. п. Первомайск и н. п. Новоайдар с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм (17 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч» (шесть снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Как уточнили в представительстве, в результате обстрелов по Первомайску повреждено три жилых дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, как его сослуживец расстрелял из танка своих людей.

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