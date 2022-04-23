Глава Минфина Белоруссии высказался о возможности объявления Западом дефолта страны

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Глава Минфина Белоруссии Юрий Селивёрстов в интервью телеканалу «Беларусь 1» высказался о возможности объявления Западом технического дефолта страны.

Он выразил уверенность, что санкции западных стран против Белоруссии были направлены на то, чтобы «часть платежей не проводить, объявить дефолт» и сказать, что в Минске «не могут платить».

«Но грамотные люди разберутся, почему не могут платить. Я не думаю, что в этой ситуации надо бояться дефолта», — цитирует его ТАСС.

Селивёрстов, по его собственным словам, не считает, что это «будет большой проблемой».

«Те, кто хочет с нами работать и получать от нас платежи, будут их получать дальше», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, санкции Запада против белорусской стороны будут усиливаться.

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