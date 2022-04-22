Депутат Туров назвал дезинформацией заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем
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«Те заявления, которые регулярно делают представители западных стран, стран НАТО, они являются дезинформирующими и работающими в первую очередь на граждан стран Североатлантического альянса и на поддержку того режима националистического, который есть сейчас на Украине», — считает парламентарий.
Он подчеркнул, что поведение нацбатальонов и ВСУ в Мариуполе «сопоставимо с действиями боевиков Сирии».
«Это подтверждает, что заказчиком действий являются одни и те же страны. Это делается по одним лекалам — уничтожение гражданской инфраструктуры, жилых массивов, прикрытие мирным населением и срыв работы гумкоридоров», — сказал Туров.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал это заявление «фейком» и «прямым пособничеством террористам».