Депутат Туров назвал дезинформацией заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США о том, что украинские силы якобы сохраняют контроль над Мариуполем.
Депутат Туров назвал дезинформацией заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем
  • AFP
  • © RONALDO SCHEMIDT

«Те заявления, которые регулярно делают представители западных стран, стран НАТО, они являются дезинформирующими и работающими в первую очередь на граждан стран Североатлантического альянса и на поддержку того режима националистического, который есть сейчас на Украине», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что поведение нацбатальонов и ВСУ в Мариуполе «сопоставимо с действиями боевиков Сирии».

«Это подтверждает, что заказчиком действий являются одни и те же страны. Это делается по одним лекалам — уничтожение гражданской инфраструктуры, жилых массивов, прикрытие мирным населением и срыв работы гумкоридоров», — сказал Туров.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал это заявление «фейком» и «прямым пособничеством террористам».

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