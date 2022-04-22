Сенатор Цеков прокомментировал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем
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«Они этим хотят как-то поднимать боевой дух своих сторонников в США и поддерживать Зеленского и окружение, давая им мнимые шансы», — считает сенатор.
По его словам, сам Зеленский уже заявлял, что «прорыв Мариуполя, окружённого войсками, в принципе невозможен».
«Они при этом хотят понизить роль и успехи Вооружённых сил ДНР и российских вооружённых сил», — добавил Цеков.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал пособничеством террористам слова Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем.
21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.
Он отметил, что сам город освобождён, однако на территории «Азовстали» ещё остаются боевики.