Сенатор Цеков прокомментировал заявление Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе c RT прокомментировал заявление Госдепа США о контроле ВСУ над Мариуполем.

«Они этим хотят как-то поднимать боевой дух своих сторонников в США и поддерживать Зеленского и окружение, давая им мнимые шансы», — считает сенатор.

По его словам, сам Зеленский уже заявлял, что «прорыв Мариуполя, окружённого войсками, в принципе невозможен».

«Они при этом хотят понизить роль и успехи Вооружённых сил ДНР и российских вооружённых сил», — добавил Цеков.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал пособничеством террористам слова Госдепа о «контроле ВСУ» над Мариуполем.

21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.

Он отметил, что сам город освобождён, однако на территории «Азовстали» ещё остаются боевики.