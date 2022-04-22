Мэра Балаклеи на Украине заподозрили в госизмене из-за поддержки российских сил
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение украинской прокуратуры в соцсетях.
В сообщении говорится, что Столбового заочно уведомили о «подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности».
Также в прокуратуре заявили, что в марте мэр Балаклеи принял решение перейти на сторону российских сил.
Ранее Минобороны России показало видео продвижения российских войск и гуманитарных колонн через освобождённые населённые пункты Харьковской области.