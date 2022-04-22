Мэра Балаклеи на Украине заподозрили в госизмене из-за поддержки российских сил

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Офис генпрокурора Украины заподозрил мэра города Балаклеи в Харьковской области Ивана Столбового в госизмене из-за поддержки российских сил.
Мэра Балаклеи на Украине заподозрили в госизмене из-за поддержки российских сил
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение украинской прокуратуры в соцсетях.

В сообщении говорится, что Столбового заочно уведомили о «подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности».

Также в прокуратуре заявили, что в марте мэр Балаклеи принял решение перейти на сторону российских сил.

Ранее Минобороны России показало видео продвижения российских войск и гуманитарных колонн через освобождённые населённые пункты Харьковской области.

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