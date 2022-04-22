ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов
- РИА Новости
Арсенал взяли под контроль специалисты инженерных войск.
«Арсенал имеет впечатляющую площадь и большое количество складов и специальных ангаров с тысячами тонн артиллерийских боеприпасов, боеприпасов к вооружению ПВО и стрелковому оружию», — отметили в министерстве.
Там пояснили, что подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, миномётам и системам залпового огня, а также вооружения ПВО.
Также на складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.
Как рассказал один из военнослужащих, в ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства.
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