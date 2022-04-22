ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов

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Вооружённые силы России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов, заявили в российском Минобороны.
ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов
  • РИА Новости

Арсенал взяли под контроль специалисты инженерных войск.

«Арсенал имеет впечатляющую площадь и большое количество складов и специальных ангаров с тысячами тонн артиллерийских боеприпасов, боеприпасов к вооружению ПВО и стрелковому оружию», — отметили в министерстве.

Там пояснили, что подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, миномётам и системам залпового огня, а также вооружения ПВО.

Также на складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями.

Как рассказал один из военнослужащих, в ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешёл под контроль российских войск.

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