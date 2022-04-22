РИА Новости: на базе «Азова» под Мариуполем нашли методички армии США

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На базе украинского нацбатальона «Азов» под Мариуполем были обнаружены секретные уставы и методички американской армии. Об этом информирует РИА Новости.
РИА Новости: на базе «Азова» под Мариуполем нашли методички армии США
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

Корреспондент агентства сообщил, что на базе имеется ряд уставов и методических пособий армии США на украинском и английском языках.

При этом данные материалы были предназначены для разведывательных подразделений и обучения противопартизанским действиям.

По словам журналиста, российские военные объяснили, что подобные документы должны были уничтожить при невозможности забрать их с собой, однако националисты не успели этого сделать.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что даст оценку заявлениям основателя украинского полка «Азов» Андрея Билецкого, который публично сказал о возможности ракетного удара «Точкой-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планируется в Мариуполе.

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