На базе украинского нацбатальона «Азов» под Мариуполем были обнаружены секретные уставы и методички американской армии. Об этом информирует РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что на базе имеется ряд уставов и методических пособий армии США на украинском и английском языках.

При этом данные материалы были предназначены для разведывательных подразделений и обучения противопартизанским действиям.

По словам журналиста, российские военные объяснили, что подобные документы должны были уничтожить при невозможности забрать их с собой, однако националисты не успели этого сделать.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что даст оценку заявлениям основателя украинского полка «Азов» Андрея Билецкого, который публично сказал о возможности ракетного удара «Точкой-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планируется в Мариуполе.