Захарова назвала провокационными заявления Госдепа США о Мариуполе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала провокационными заявления Госдепартамента США о том, что украинские войска якобы продолжают удерживать Мариуполь.
Захарова назвала провокационными заявления Госдепа США о Мариуполе
  • © МИД России

Она ответила на вопрос, как в Москве расценивают соответствующие заявления Госдепа.

«Как провокационные и разжигающие конфликт», — приводит её слова РИА Новости

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.

В Кремле подчеркнули, что в заявлении Госдепа про «дезинформацию» о Мариуполе нет и доли правды.

21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР

Он отметил, что сам город освобождён, но на территории «Азовстали» остаются боевики.

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