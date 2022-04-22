Захарова назвала провокационными заявления Госдепа США о Мариуполе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала провокационными заявления Госдепартамента США о том, что украинские войска якобы продолжают удерживать Мариуполь.

Она ответила на вопрос, как в Москве расценивают соответствующие заявления Госдепа.

«Как провокационные и разжигающие конфликт», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что украинские силы всё ещё удерживают Мариуполь.

В Кремле подчеркнули, что в заявлении Госдепа про «дезинформацию» о Мариуполе нет и доли правды.

21 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль ВС России, ЛНР и ДНР.

Он отметил, что сам город освобождён, но на территории «Азовстали» остаются боевики.