В ЛНР отменили комендантский час на Пасху

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По указу главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в республике приостанавливается действие комендантского часа с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля.
В ЛНР отменили комендантский час на Пасху
  • РИА Новости
  • © Максим Захаров

«В связи с празднованием Пасхи постановляю приостановить действие режима комендантского часа... с 23:00 23.04.2022 до 04:00 24.04.2022», — говорится в документе.

Уточняется, что те же правила касаются и недавно освобождённых территорий ЛНР.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об освобождении силами ВС России и Народной милиции ЛНР города Кременная, который националисты, по его словам, превратили в укрепрайон.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешёл под контроль российских войск.

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