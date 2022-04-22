Сергей Лавров: Россия не терпит ультиматумов

Россия не потерпит ультиматумов от других стран, в том числе от украинских властей, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы никаких ультиматумов не терпим», — сказал глава МИД.

Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского об «условиях» ведения переговоров, Лавров отметил, что не может квалифицировать заявления Зеленского.

«Я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь», — сказал Лавров.

Как ранее заявил Зеленский, уничтожение украинских военных и боевиков нацбатальонов в Мариуполе может «поставить точку на всех переговорах».