Сергей Лавров: Россия не терпит ультиматумов

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Россия не потерпит ультиматумов от других стран, в том числе от украинских властей, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Сергей Лавров: Россия не терпит ультиматумов
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«Мы никаких ультиматумов не терпим», — сказал глава МИД.

Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского об «условиях» ведения переговоров, Лавров отметил, что не может квалифицировать заявления Зеленского.

«Я не уверен, что он понимает, о чём идёт речь», — сказал Лавров.

Как ранее заявил Зеленский, уничтожение украинских военных и боевиков нацбатальонов в Мариуполе может «поставить точку на всех переговорах».

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