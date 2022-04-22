Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.
Ранее в МИД России сообщили, что Лавров 22 апреля проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Казахстана.