Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут купировать любые провокационные попытки навредить дружеским связям двух стран.
Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям
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  • © MFA Russia

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров 22 апреля проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Казахстана.

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