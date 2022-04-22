Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут противостоять попыткам навредить их отношениям

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан будут купировать любые провокационные попытки навредить дружеским связям двух стран.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

«Совместно с казахстанскими друзьями намерены купировать любые провокационные заходы, которые направлены на расшатывание объединяющих наши народы всеохватных дружеских связей», — заявил Лавров.

Ранее в МИД России сообщили, что Лавров 22 апреля проведёт переговоры с главой внешнеполитического ведомства Казахстана.