Кадыров опубликовал видео, на котором житель ЛНР просит подарить ему чеченский флаг

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, где один из жителей посёлка Старая Краснянка в Луганской Народной Республике попросил подарить ему чеченский флаг.
Кадыров опубликовал видео, на котором житель ЛНР просит подарить ему чеченский флаг
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель посёлка Старая Краснянка — яркий тому пример», — написал Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, такие факты характеризуют отношение местного населения к военнослужащим, которых в ЛНР воспринимают как освободителей.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об освобождении силами ВС России и Народной милиции ЛНР города Кременная, который националисты, по его словам, превратили в укрепрайон.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешёл под контроль российских войск.

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