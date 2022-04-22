Кадыров опубликовал видео, на котором житель ЛНР просит подарить ему чеченский флаг

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, где один из жителей посёлка Старая Краснянка в Луганской Народной Республике попросил подарить ему чеченский флаг.

«Многие уроженцы Луганской Народной Республики просят чеченских бойцов подарить им наши флаги. Пожилой житель посёлка Старая Краснянка — яркий тому пример», — написал Кадыров.

По словам главы Чеченской Республики, такие факты характеризуют отношение местного населения к военнослужащим, которых в ЛНР воспринимают как освободителей.

21 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об освобождении силами ВС России и Народной милиции ЛНР города Кременная, который националисты, по его словам, превратили в укрепрайон.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что город Рубежное Луганской Народной Республики окончательно перешёл под контроль российских войск.