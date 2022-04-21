Кадыров заявил о взятии Мариуполя под контроль российских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь взят российскими войсками под контроль.

«Город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов... взято под контроль административное здание металлургического комбината «Азовсталь», которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что с момента прорыва обороны Мариуполя подобный исход был неизбежен.

«Уверен, что у российских солдат, а также бойцов Луганской и Донецкой народных республик впереди ещё больше ярких побед. Ведь мы заняты выполнением поистине великих целей, а правому делу всегда сопутствует удача», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя.

Он также назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным и приказал отменить его.

Путин поручил заблокировать промышленную зону в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся украинские националисты и иностранные наёмники.