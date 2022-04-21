Минобороны России: в результате ударов по объектам ВСУ уничтожены до 120 националистов

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по 14 объектам ВСУ, поразив в районе Попасной два района сосредоточения живой силы.
Минобороны России: в результате ударов по объектам ВСУ уничтожены до 120 националистов
  • РИА Новости

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населённого пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов», — сообщило Министерство обороны России.

Также уничтожены склады боеприпасов в населённых пунктах Шнурки и Славянск.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожены до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей», — говорится в заявлении министерства.

Утром 21 апреля российское оборонное ведомство сообщило, что армия за сутки нанесла удары по 1001 военному объекту Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить