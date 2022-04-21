Минобороны России: в результате ударов по объектам ВСУ уничтожены до 120 националистов

Вооружённые силы России нанесли ракетные удары по 14 объектам ВСУ, поразив в районе Попасной два района сосредоточения живой силы.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населённого пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов», — сообщило Министерство обороны России.

Также уничтожены склады боеприпасов в населённых пунктах Шнурки и Славянск.

«Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожены до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей», — говорится в заявлении министерства.

Утром 21 апреля российское оборонное ведомство сообщило, что армия за сутки нанесла удары по 1001 военному объекту Украины.