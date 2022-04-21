В Молдавии продлили на 60 дней режим ЧП

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Режим чрезвычайного положения из-за ситуации вокруг Украины продлён в Молдавии на 60 дней. Об этом сообщил спикер парламента Игорь Гросу.
В Молдавии продлили на 60 дней режим ЧП
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«Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что запрет на полёты над республикой продлён до окончания режима чрезвычайного положения.

Парламент Молдавии 24 февраля ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии.

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