В Молдавии продлили на 60 дней режим ЧП
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«Проект решения о продлении режима чрезвычайного положения в Молдавии на 60 дней одобрен голосами 55 депутатов», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что запрет на полёты над республикой продлён до окончания режима чрезвычайного положения.
Парламент Молдавии 24 февраля ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии.