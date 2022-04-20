Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 14 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
- РИА Новости
«Без какого-либо участия украинской стороны из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 14 982 человека, из них 2940 — дети», — рассказал он.
Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 894 030 человек, включая 163 761 ребёнка.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что киевские власти препятствуют эвакуации мирных жителей с Украины в Россию.