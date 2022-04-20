Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 14 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 982 человека, 2940 из них — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

РИА Новости