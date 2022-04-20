Пленный британский наёмник заявил, что не согласен с политикой Украины по русскому языку
«Я не всё одобряю. Например, с политикой Украины в отношении русского языка и прочего я не согласен», — сказал он.
Пиннер добавил, что женился на гражданке Украины и нуждался в работе, пока её сын не окончит школу.
«Азов» в городе довольно известен: он очень хорошо оснащён — быть может, даже лучше, чем моё подразделение», — подчеркнул военнопленный.
Ранее украинские военнопленные рассказали подробности о боевых действиях в Херсонской области.