Пленный британский наёмник заявил, что не согласен с политикой Украины по русскому языку

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Пленный британский наёмник Шон Пиннер заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что не согласен с политикой Украины в отношении русского языка.

«Я не всё одобряю. Например, с политикой Украины в отношении русского языка и прочего я не согласен», — сказал он.

Пиннер добавил, что женился на гражданке Украины и нуждался в работе, пока её сын не окончит школу.

«Азов» в городе довольно известен: он очень хорошо оснащён — быть может, даже лучше, чем моё подразделение», — подчеркнул военнопленный.

Ранее украинские военнопленные рассказали подробности о боевых действиях в Херсонской области.

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