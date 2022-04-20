Украинские военные восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, есть жертвы

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В ЛНР сообщили о восьми обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Зафиксированы обстрелы населённых пунктов Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск.

В результате обстрелов в Калинове погибла женщина.

Ранее сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.

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