Украинские военные восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, есть жертвы

В ЛНР сообщили о восьми обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Зафиксированы обстрелы населённых пунктов Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск. В результате обстрелов в Калинове погибла женщина. Ранее сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.