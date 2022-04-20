Украинские военные восемь раз за сутки обстреляли ЛНР, есть жертвы
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Зафиксированы обстрелы населённых пунктов Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск.
В результате обстрелов в Калинове погибла женщина.
Ранее сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР предотвратили диверсию украинской стороны, запланированную с целью дискредитации Вооружённых сил России, в населённом пункте Цуповка Харьковской области.