Город Кременная полностью перешёл под контроль ЛНР
«Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город», — цитирует его РИА Новости.
По словам Филипоненко, «низкая квалификация сапёров ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода: заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала».
19 апреля в Минобороны России сообщили об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.