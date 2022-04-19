Город Кременная полностью перешёл под контроль ЛНР

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Город Кременная в Донбассе полностью перешёл под контроль Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны ЛНР Иван Филипоненко.

«Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город», — цитирует его РИА Новости.

По словам Филипоненко, «низкая квалификация сапёров ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода: заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала».

19 апреля в Минобороны России сообщили об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.

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