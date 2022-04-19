В ЛНР сообщили о трёх обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Обстрелы зафиксированы по населённым пунктам Первомайск и Новоайдар.
В результате обстрелов в Первомайске повреждены школа искусств, детский спортивный комплекс, городская администрация, управление Пенсионного фонда, банк, кинотеатр и магазин.
О пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что детский сад и два дома повреждены в результате артиллерийского обстрела населённого пункта Золотое-5 в ЛНР со стороны ВСУ.