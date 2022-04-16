Украинские националисты удерживают в заложниках порядка 6,2 тысячи иностранцев
- © РИА Новости / Илья Питалев
«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6198 иностранных граждан из девяти государств», — заявил генерал.
Он добавил, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран.
По словам Мизинцева, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не даёт судам беспрепятственно выйти в открытое море.
«Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», — отметил генерал.
Он также заявил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.
Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины.