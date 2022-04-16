Украинские националисты удерживают в заложниках порядка 6,2 тысячи иностранцев

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Начальник Национального центра управления обороной страны генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты удерживают в заложниках в качестве живого щита около 6,2 тыс. иностранных граждан.
Украинские националисты удерживают в заложниках порядка 6,2 тысячи иностранцев
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6198 иностранных граждан из девяти государств», — заявил генерал. 

Он добавил, что в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран.

По словам Мизинцева, Киев создал в своих внутренних водах и в территориальном море угрозу обстрела и высокую минную опасность, что не даёт судам беспрепятственно выйти в открытое море.

«Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», — отметил генерал.

Он также заявил, что Россия принимает все меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей.

Ранее силы Народной милиции ДНР взяли порт Мариуполя — они освободили два корабля, захваченных украинскими националистами. Были эвакуированы 47 членов экипажей из России, Египта, Азербайджана и с Украины.

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