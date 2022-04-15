ВС России с начала спецоперации уничтожили 457 БПЛА и более 2 тысяч единиц бронетехники ВСУ
- РИА Новости
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолёта, 105 вертолётов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов», — рассказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожено 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномёт.
Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации в Изюмском отряда наёмников польской ЧВК.