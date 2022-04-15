ВС России с начала спецоперации уничтожили 457 БПЛА и более 2 тысяч единиц бронетехники ВСУ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России с начала проведения военной спецоперации на Украине ликвидировали 132 самолёта, 105 вертолётов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашины ВСУ.

РИА Новости