В Молдавии отменили антикоронавирусные ограничения

Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что в стране отменили режим чрезвычайного положения, введённый два года назад из-за пандемии коронавирусной инфекции, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации.

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«Принято решение об отмене чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья», — приводит ТАСС её заявление. Немеренко отметила, что 15 апреля состоялось последнее заседание Национальной чрезвычайной комиссии в сфере общественного здоровья. За роспуском комиссии последует отмена всех её постановлений. Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.