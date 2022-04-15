В Молдавии отменили антикоронавирусные ограничения
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«Принято решение об отмене чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья», — приводит ТАСС её заявление.
Немеренко отметила, что 15 апреля состоялось последнее заседание Национальной чрезвычайной комиссии в сфере общественного здоровья. За роспуском комиссии последует отмена всех её постановлений.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.