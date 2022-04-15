Минобороны сообщило о нанесении удара «Калибром» по военному объекту на окраине Киева
- РИА Новости
Отмечается, что ударом по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.
«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили 221 военный объект Украины в рамках специальной военной операции.