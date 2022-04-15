Минобороны сообщило о нанесении удара «Калибром» по военному объекту на окраине Киева

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ночью 15 апреля нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева. В оборонном ведомстве предупредили, что в ответ на совершение Украиной диверсий или атак на российской территории масштабы ударов по объектам в Киеве будут наращиваться.
Минобороны сообщило о нанесении удара «Калибром» по военному объекту на окраине Киева
  • РИА Новости

Отмечается, что ударом по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили 221 военный объект Украины в рамках специальной военной операции. 

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