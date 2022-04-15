Минобороны сообщило о нанесении удара «Калибром» по военному объекту на окраине Киева

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ночью 15 апреля нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева. В оборонном ведомстве предупредили, что в ответ на совершение Украиной диверсий или атак на российской территории масштабы ударов по объектам в Киеве будут наращиваться.

Отмечается, что ударом по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили 221 военный объект Украины в рамках специальной военной операции.