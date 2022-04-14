В Минобороны России назвали имена кураторов военно-биологической программы США на Украине

В Министерстве обороны России назвали имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), которые занимались исследованиями в интересах военно-биологической программы США.

Фамилии должностных лиц привёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», — сказал он.

Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, а от США работу центра курирует Фил Доллифф, который также работает в Госдепе США — он работает заместителем советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП.

«Полученные Министерством обороны России документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством», — сказал Кириллов.

Он продемонстрировал официальную рекомендацию Госдепа США, одобряющую сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона — компанией Black & Veatch.

«В переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вэббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины», — сказал глава войск РХБЗ.

Кириллов также отметил, что с 2014 по 2022 год Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства, то есть на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане, реализовано более 500 научно-исследовательских проектов.