В Минобороны России назвали имена кураторов военно-биологической программы США на Украине

Короткая ссылка
В Министерстве обороны России назвали имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), которые занимались исследованиями в интересах военно-биологической программы США.
В Минобороны России назвали имена кураторов военно-биологической программы США на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Фамилии должностных лиц привёл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», — сказал он.

Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, а от США работу центра курирует Фил Доллифф, который также работает в Госдепе США — он работает заместителем советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП.

«Полученные Министерством обороны России документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством», — сказал Кириллов.

Он продемонстрировал официальную рекомендацию Госдепа США, одобряющую сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона — компанией Black & Veatch.

«В переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вэббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины», — сказал глава войск РХБЗ.

Кириллов также отметил, что с 2014 по 2022 год Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства, то есть на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане, реализовано более 500 научно-исследовательских проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить