Медведев прокомментировал планы властей Украины «выбить показания» из Медведчука

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о планах ведомства «выбить показания» из главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведев прокомментировал планы властей Украины «выбить показания» из Медведчука
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

«Отдельные уродцы, именующие себя украинскими властями... этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что Денисенко в эфире канала «Рада», говоря о Медведчуке, заявил, что надо «выбить из него определённые показания».

«...провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определённые показания и после этого обменять», — сказал он о задержанном политике.

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал фото, на котором Медведчук сидит в наручниках.

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