Два человека погибли и два пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

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Два человека погибли и два пострадали в результате обстрела населённого пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск.
Два человека погибли и два пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела в Ясиноватой, в микрорайоне Зорька, погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода. Кроме того, повреждены здания школы и котельной, а также домостроение.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Озеряновка в ДНР.

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