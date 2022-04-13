Два человека погибли и два пострадали в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ

Два человека погибли и два пострадали в результате обстрела населённого пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

«В результате обстрела в Ясиноватой, в микрорайоне Зорька, погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы разорвались на территории машиностроительного завода. Кроме того, повреждены здания школы и котельной, а также домостроение.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населённые пункты Ясиноватая, Пантелеймоновка и Озеряновка в ДНР.