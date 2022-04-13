Захарова прокомментировала планы МВД Украины «выбить показания» из Медведчука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко о планах ведомства «выбить показания» из главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«МВД Украины про депутата Рады Медведчука: «Было бы правильно сделать две вещи: как минимум чтобы он дал определённые показания... Как максимум... провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять». Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», — написала она.

Ранее СМИ сообщали, что Денисенко в эфире канала «Рада» заявил, что надо «провести максимально быстрый судебный процесс» над Медведчуком, после чего «дать соответствующий срок ему», а потом «выбить из него определённые показания».

Вечером 12 апреля Зеленский опубликовал фото, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сидит в наручниках.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в связи с новостью о задержании Медведчука заявил, что Зеленскому был нужен громкий инфоповод, чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе.