ВС России уничтожили ещё два склада вооружения ВСУ и четыре вертолёта

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада вооружения ВСУ.
ВС России уничтожили ещё два склада вооружения ВСУ и четыре вертолёта
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садового и Чуднова уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск», — заявил Конашенков.

По его словам, также на аэродроме Миргород были уничтожены четыре украинских вертолёта.

«Два Ми-24 и два Ми-8», — уточнил он.

Ранее Минобороны России показало видео работы экипажей российских военных вертолётов по огневым позициям сил ПВО и по бронетехнике ВСУ.

9 апреля Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ.

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