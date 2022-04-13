ВС России уничтожили ещё два склада вооружения ВСУ и четыре вертолёта
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«В течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садового и Чуднова уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск», — заявил Конашенков.
По его словам, также на аэродроме Миргород были уничтожены четыре украинских вертолёта.
«Два Ми-24 и два Ми-8», — уточнил он.
Ранее Минобороны России показало видео работы экипажей российских военных вертолётов по огневым позициям сил ПВО и по бронетехнике ВСУ.
9 апреля Минобороны показало кадры уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ.