Глава временной администрации Каховки рассказал о бегстве властей из города

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Глава временной военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук заявил в беседе с RT, что местные власти сбежали из города под покровом ночи.
Глава временной администрации Каховки рассказал о бегстве властей из города
  • РИА Новости

«24-го числа ночью отсюда вывезли всех силовиков, всех государственных служащих. Просто оставили людей один на один с теми военными, которые пришли в нашу область. А теперь нас объявляют предателями, преступниками... Я считаю предателями нашу власть, которая нас оставила, бросила область и теперь призывает местных жителей идти воевать. Я считаю, что мирные жители должны заниматься мирными делами», — отметил он.

По его мнению, в настоящий момент самое важное — сельскохозяйственный сезон.

Ранее сообщалось, что Херсон возвращается к мирной жизни: открываются торговые точки, кафе, общественный транспорт возобновил работу. Россия доставляет жителям гуманитарную помощь, в первую очередь это продукты и медикаменты. 

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