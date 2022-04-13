МО: более 25 тысяч человек эвакуированы из Украины и Донбасса в Россию за сутки

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Более 25 тысяч жителей Украины и республик Донбасса были эвакуированы на территорию России за сутки, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: более 25 тысяч человек эвакуированы из Украины и Донбасса в Россию за сутки
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«За прошедшие сутки российскими Вооружёнными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек», — сказал Мизинцев.

По его словам, среди эвакуированных 3 482 ребёнка, всего с момента начала спецоперации эвакуировано 765 779 человек, из которых 144 105 – дети.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.

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