МО: более 25 тысяч человек эвакуированы из Украины и Донбасса в Россию за сутки
- РИА Новости
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«За прошедшие сутки российскими Вооружёнными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек», — сказал Мизинцев.
По его словам, среди эвакуированных 3 482 ребёнка, всего с момента начала спецоперации эвакуировано 765 779 человек, из которых 144 105 – дети.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских войск на 98%.