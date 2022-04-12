СК России возбудил дело против командира подразделения ВСУ за обстрелы ДНР
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают обстреливать территорию ДНР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины», — отмечается в тексте.
Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.