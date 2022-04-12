СК России возбудил дело против командира подразделения ВСУ за обстрелы ДНР

Уголовное дело возбуждено в отношении командира подразделения ВСУ, который отдал 9 апреля приказ обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

РИА Новости

В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают обстреливать территорию ДНР. «Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины», — отмечается в тексте. Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.