СК России возбудил дело против командира подразделения ВСУ за обстрелы ДНР

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Уголовное дело возбуждено в отношении командира подразделения ВСУ, который отдал 9 апреля приказ обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России возбудил дело против командира подразделения ВСУ за обстрелы ДНР
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что украинские военные продолжают обстреливать территорию ДНР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Олега Анатольевича Филиповича и иных неустановленных военнослужащих реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины», — отмечается в тексте.

Ранее Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам массированных обстрелов населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

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