В Казахстане инфляция достигла 12% впервые с сентября 2016 года

Короткая ссылка
Инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 12% впервые с сентября 2016 года. Об этом сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов.

«Инфляция в Республике Казахстан в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7 до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10 до 15,4%», — цитирует Пирматова ТАСС.

В частности, был зафиксирован рост цен на сахар, картофель, помидоры, белокочанную капусту.

Ранее сообщалось, что темпы роста ВВП Казахстана в январе — марте 2022 года составили 4,4%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить