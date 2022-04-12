В Казахстане инфляция достигла 12% впервые с сентября 2016 года

Инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 12% впервые с сентября 2016 года. Об этом сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов.

«Инфляция в Республике Казахстан в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7 до 12%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10 до 15,4%», — цитирует Пирматова ТАСС.

В частности, был зафиксирован рост цен на сахар, картофель, помидоры, белокочанную капусту.

Ранее сообщалось, что темпы роста ВВП Казахстана в январе — марте 2022 года составили 4,4%.