Россия выигрывает на фоне проведения специальной операции российских ВС на Украине. Об этом пишет издание Politico.

«Если вы думаете, что Россия не выигрывает от начала спецоперации на Украине, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что «Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции».

Как подчёркивает издание, «с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине».

11 апреля прошли переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве.

По информации Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился 75 минут.

Канцлер Австрии заявил, что его разговор с российским лидером был «прямым, открытым и жёстким».