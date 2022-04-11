Politico: Россия выигрывает на фоне спецоперации на Украине
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«Если вы думаете, что Россия не выигрывает от начала спецоперации на Украине, учтите это: ежемесячные доходы Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что «Марин Ле Пен возглавляет симпатизирующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости от поста президента Франции».
Как подчёркивает издание, «с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, чтобы склонить президента Владимира Путина к урегулированию на Украине».
11 апреля прошли переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в Ново-Огарёве.
По информации Kronen Zeitung, разговор двух лидеров продлился 75 минут.
Канцлер Австрии заявил, что его разговор с российским лидером был «прямым, открытым и жёстким».