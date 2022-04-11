Экс-депутат Рады Ржавский заявлял российским военным о коррупции украинских властей

Бывший депутат Верховной рады Александр Ржавский рассказывал российским военным о коррупции на Украине. Запись разговора есть в распоряжении RT.

«Наши «небожители» — руководители, которые у власти, — они все коррупционеры. Деньги они зарабатывают в долларах. Понятно, там, взятками и так далее. Где доллары у нас имеют своё место жительства? Только за рубежом», — заявил он.

Также экс-депутат заявлял, что на Западе, видя эту ситуацию, понимали, что украинских чиновников «можно брать за мягкое место».

«И они говорят: «Ребята, вот мы придумали вам хорошую программу Украина — НАТО»... Они говорят: «Да нет, наши люди против НАТО». Они говорят: «Мы тут тоже видим, что против. А как вы посмотрите на то, что у вас вот такие деньги на счетах? А вы знаете, у нас же есть вот такая система Fitch, которая не позволяет коррумпированные деньги, и нам придётся начать расследование и международный суд», — говорит Ржавский на записи.

Ржавский был найден мёртвым. Украинские СМИ, называвшие Ржавского «пророссийским», писали, что российские военные якобы расстреляли его на глазах семьи и детей во дворе его дома в Буче.

На записи, оказавшейся в распоряжении RT, российские военные 30 марта перед отходом из Бучи предлагают Ржавскому эвакуироваться, чтобы избежать опасности, поскольку украинские власти считают его предателем.

При этом экс-депутат в ответ отказался, заявив, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами.