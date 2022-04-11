RT публикует запись разговора российских военных с экс-депутатом Рады Ржавским

Короткая ссылка
В распоряжении RT оказалась запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военными.
RT публикует запись разговора российских военных с экс-депутатом Рады Ржавским
  • Gettyimages.ru

Украинские СМИ, называвшие Ржавского «пророссийским», писали, что российские военные якобы расстреляли его на глазах семьи и детей во дворе его дома в Буче.

На записи российские военные 30 марта перед отходом из Бучи предлагают Ржавскому эвакуироваться, чтобы избежать опасности, поскольку украинские власти считают его предателем.

При этом экс-депутат в ответ отказался, заявив, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами.

«Если судьба, то судьба. К этому надо относиться философски. И смотрите: Буча в захвате. Кто будет ехать (ко мне)? Вы думаете, там какой-то тихушник-диверсант засел и точит нож? Я не приемлю всех тех фокусов с насилием над людьми, которые вытворяют. Я вообще этого не принимаю. А у них (националистов) это основа — насилие над человеком», — сказал он.

Позже экс-депутата обнаружили мёртвым и обвинили в его гибели российских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить