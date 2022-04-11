RT публикует запись разговора российских военных с экс-депутатом Рады Ржавским

В распоряжении RT оказалась запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военными.

Украинские СМИ, называвшие Ржавского «пророссийским», писали, что российские военные якобы расстреляли его на глазах семьи и детей во дворе его дома в Буче.

На записи российские военные 30 марта перед отходом из Бучи предлагают Ржавскому эвакуироваться, чтобы избежать опасности, поскольку украинские власти считают его предателем.

При этом экс-депутат в ответ отказался, заявив, что останется с семьёй и сам сможет справиться с националистами.

«Если судьба, то судьба. К этому надо относиться философски. И смотрите: Буча в захвате. Кто будет ехать (ко мне)? Вы думаете, там какой-то тихушник-диверсант засел и точит нож? Я не приемлю всех тех фокусов с насилием над людьми, которые вытворяют. Я вообще этого не принимаю. А у них (националистов) это основа — насилие над человеком», — сказал он.

Позже экс-депутата обнаружили мёртвым и обвинили в его гибели российских военных.