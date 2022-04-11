Монахиня рассказала, что националисты били по храмам

Елизавета, монахиня Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском, рассказала стрингеру RT Виктору Мирошникову, что националисты били по храмам.

«14 марта... у нас была вечерняя служба, в это время попала бомба — похоже, фосфорная, потому что сияло и горело, — в дом, где жил наш батюшка. А на следующий день попала в храм Васильевский... Успенский собор, купола повредили. Нам, конечно, больно и горько», — сказала она.

В беседе с Nation News она добавила, что обстрелы со стороны ВСУ происходят в разное время.

По её словам, во время последнего обстрела украинская армия разрушила часовню на территории обители.