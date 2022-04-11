В Южной Осетии пройдёт второй тур президентских выборов
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Об этом сообщает РИА Новости.
«ЦИК назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наиболее количество голосов избирателей», — сказали журналистам в ЦИК.
После обработки 95% бюллетеней за двумя основными кандидатами идут Александр Плиев, набравший 11,9% голосов, Гарри Мулдаров с 8,9% и Дмитрий Тасоев с 2,8%, против всех высказались 1,8% проголосовавших.