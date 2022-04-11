ВСУ при наступлении ВС России оставили в Харьковской области новые танки с боекомплектом

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Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области при наступлении ВС России оставили новые танки с полным боекомплектом, сообщило российское Министерство обороны.
ВСУ при наступлении ВС России оставили в Харьковской области новые танки с боекомплектом
  • РИА Новости

«Задача была взять населённые пункты и обеспечить коридор для прохода наших сил дальше на юг. Наступали на населённый пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках. Заходили вперёд. Когда брали населённый пункт, они убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать. Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, стрельбы никакой не было», — сообщил командир танковой роты Тимур.

Он подчеркнул, что на вооружении ВСУ находились новые танки с полным боекомплектом.

«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, с хранения сняты. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», — сказал Тимур.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения танка ВСУ, который работал из укрытия в промышленной застройке.

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