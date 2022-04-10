В ДНР заявили о ранении восьми мирных жителей из-за обстрелов на освобождённой территории

Короткая ссылка
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобождённой территории ДНР.
В ДНР заявили о ранении восьми мирных жителей из-за обстрелов на освобождённой территории
  • Gettyimages.ru

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобождённых ранее территорий», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что один житель пострадал в населённом пункте Степное и ещё семь человек получили ранения в Мариуполе. 

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли город Ясиноватая в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить