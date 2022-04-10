В ДНР заявили о ранении восьми мирных жителей из-за обстрелов на освобождённой территории
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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобождённых ранее территорий», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что один житель пострадал в населённом пункте Степное и ещё семь человек получили ранения в Мариуполе.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские войска из РСЗО БМ-21 «Град» обстреляли город Ясиноватая в республике.