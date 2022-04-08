Минобороны сообщило об очередном несостоявшемся обмене пленными с Украиной
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«Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными по вине украинской стороны в очередной раз так и не состоялся», — говорится в заявлении.
По заявлению ведомства, украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену пленных, в итоге спланированный обмен без объяснения причин был отвергнут украинской стороной.
Такое непоследовательное поведение украинских властей вновь подтверждает безразличие Киева к судьбам военнослужащих ВСУ, отметили в штабе.
«Факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания», — отметили там.
5 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными между Россией и Украиной в формате «86 на 86».