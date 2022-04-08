Спикер парламента Грузии Папуашвили отклонил приглашение Киева посетить Бучу

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отклонил приглашение украинских властей посетить Бучу в Киевской области, где Киев ранее устроил провокацию.

«Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что такая поддержка не заслуживает попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства.

«На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным», — добавил спикер парламента.

Как поясняет РИА Новости, Киев ранее пригласил Папуашвили в Бучу, а перед этим вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинила Грузию в предоставлении своей территории России «для контрабанды военной техники и запчастей».

В Тбилиси отвергли эти обвинения и заявили, что высказывания украинской стороны являются результатом давления со стороны соратников экс-президента Михаила Саакашвили, находящихся на Украине.