СК России возбудил дела по фактам жестокого обращения ВСУ с гражданским населением в Мариуполе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в отношении украинских националистов по фактам жестокого обращения с гражданским населением в Мариуполе.

Об этом сообщается на официальном сайте СК.

«Среди находившихся в больнице были очевидцы обстрела украинской стороной жилых домов из тяжёлой техники с близкого расстояния, а также обстрела больницы в Мариуполе украинскими войсками при отступлении», — говорится в сообщении СК.

По свидетельствам очевидцев, националисты батальона «Азов» использовали гражданское население в качестве «живого щита».

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрела Мариуполя со стороны ВСУ были ранены пятеро детей, а также пострадали другие мирные жители.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.