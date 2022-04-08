СК России возбудил дела по фактам жестокого обращения ВСУ с гражданским населением в Мариуполе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в отношении украинских националистов по фактам жестокого обращения с гражданским населением в Мариуполе.
Об этом сообщается на официальном сайте СК.
«Среди находившихся в больнице были очевидцы обстрела украинской стороной жилых домов из тяжёлой техники с близкого расстояния, а также обстрела больницы в Мариуполе украинскими войсками при отступлении», — говорится в сообщении СК.
По свидетельствам очевидцев, националисты батальона «Азов» использовали гражданское население в качестве «живого щита».
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрела Мариуполя со стороны ВСУ были ранены пятеро детей, а также пострадали другие мирные жители.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные датского наёмника, который сообщил об убийстве украинскими военными российских пленных.