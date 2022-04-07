Посольство России в Таллине потребовало освободить бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Черышеву

Посольство России в Таллине требует немедленного освобождения бывшего шеф-редактора Sputnik Meedia Елены Черышевой.

«Посольство выражает решительный протест, предпринимает все возможные меры для защиты прав и интересов Е.Е. Черышевой и требует её немедленного освобождения», — говорится в сообщении посольства в социальной сети.

Ранее стало известно, что бывшие сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии. Их подозревают в нарушении международных санкций.

Коллеги журналистов сообщили РИА Новости, что связаться с ними после многочасового обыска невозможно.